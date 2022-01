Grizzlies travam Warriors e somam décima vitória consecutiva

Os Memphis Grizzlies chegaram às dez vitórias consecutivas na NBA, durante a madrugada desta quarta-feira, com um triunfo na receção aos Golden State Warriors, por 116-108.

Num jogo em que a liderança mudou de mãos sete vezes, e que esteve empatado em cinco ocasiões, os Grizzlies terminaram o terceiro período em desvantagem, mas carimbaram a vitória com um parcial de 29-18 no último.

Ja Morant, com 29 pontos, foi decisivo, assim como Zlaire Williams e o suplente Tyus Jones, ambos com 17 pontos, e Jaren Jackson Jr., com um duplo-duplo de 13 pontos e 11 ressaltos.

De nada serviu mais uma grande exibição de Stephen Curry, que assinou um triplo-duplo de 27 pontos, 10 ressaltos e 10 assistências.

Clippers superam défice de 25 pontos

Noutro dos jogos da noite, os Los Angeles Clippers recuperaram de uma desvantagem de 25 pontos para baterem os Denver Nuggets, por 87-85. A meio do terceiro período, perdiam por 34-59.

Para a reviravolta, muito contribuíram os 18 pontos de Amir Coffey, os 13 de Reggie Jackson - 11 deles no último quarto - e os 13, também, de Terance Mann - nove nos derradeiros 12 minutos.

Aaron Gordon (triplo-duplo de 30 pontos, 12 ressaltos e 10 assistências) e Nikola Jokic (duplo-duplo de 21 pontos e 13 ressaltos) brilharam, porém, os Nuggets pagaram a falta de eficácia na reta final da partida.