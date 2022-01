Sérvia intervém por Djokovic, mas Austrália mantém ameaça de deportação

Os primeiros-ministros da Austrália e da Sérvia discutiram a questão do visto do tenista Novak Djokovic. O tenista venceu uma primeira batalha judicial, mas enfrenta ainda a ameaça de deportação por não estar vacinado contra a Covid-19.

O drama da deportação bipolarizou as opiniões e suscitou um forte apoio no país ao número um do ténis mundial, 20 vezes vencedor de torneios de Grand Slam, e que quer disputar o Open da Austrália.

O primeiro-ministro Scott Morrison e a sua homóloga sérvia, Ana Brnabic, concordaram, numa conversa telefónica, em manter-se em contacto sobre o controverso visto, informa o gabinete de Morrison.

"O primeiro-ministro explicou a nossa política de fronteiras não discriminatória e o seu papel na proteção da Austrália durante a pandemia da Covid-19", detalha o gabinete de Morrison em comunicado. "Ambos concordaram em permanecer em contacto sobre a questão", acrescenta.