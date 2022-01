Neemias Queta faz primeiros pontos na NBA

O poste do Sacramento Kings marcou 11 pontos, conquistou cinco ressaltos, fez uma assistência e um roubo de bola, em 24 minutos.

Neemias Queta, que há menos um mês se estreou na na NBA , tornou-se, esta terça-feira, no primeiro português a marcar pontos na maior competição de basquetebol do mundo.

Apesar do dia inesquecível para o atleta português, os Sacramento Kings acabaram por perder (108-109), frente aos Cleveland Cavaliers. Foi a quinta derrota consecutiva dos californianos.

Em época de estreia na Liga Norte-Americana de Basquetebol Profissional (NBA), Neemias Queta, de 22 anos, tornou-se no primeiro português atingir este objetivo.

Não se estreou com pontos, mas conquistou cinco re(...)

Foi o quarto jogo de Neemias na NBA, mas aquele que mais tempo foi utilizado. O poste português tem um contrato de duas vias, o que lhe permite jogar pelos Sacramento Kings e também pelos Stockton Kings, a equipa afiliada de Sacramento que disputa a liga de desenvolvimento (G-League).

Devido aos muitos casos de Covid-19 que têm afetado o plantel dos Kings - o que acontece com toda as equipas da NBA -, Neemias tem estado integrado no grupo principal.