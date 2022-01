João Sousa: "Atitude de Djokovic é um bocadinho egoísta"

João Sousa considera que Novak Djokovic está a ter uma "atitude um bocadinho egoísta", na defesa dos seus ideais. Numa nota enviada às redações, desde Melbourne, onde tenta chegar ao quadro principal do Open da Austrália, o tenista português comenta o caso que tem marcado a atualidade nos últimos dias. Sousa entende que o sérvio está, "de certa forma, a contornar [a regra] e acabou por ser o único jogador não vacinado a competir neste Grand Slam". "Muitos de nós, e não digo que seja o meu caso, mas muitos de nós também não gostaríamos de nos vacinar, mas fizemo-lo para poder disputar os torneios", acrescenta. A organização do Open da Austrália exige que os atletas comprovem ter a vacinação completa contra a Covid-19. Djokovic não está vacinado e apresentou uma isenção médica para participar no torneio, alegando que foi infetado em dezembro, o que lhe permite obter o regime de exceção que solicitou. Para os outros jogadores não é uma decisão fácil de aceitar, mas por outro lado entendo que ele defenda os seus ideais, enfim, é uma situação polémica, mas que temos de aceitar e que aconteceu. O importante é que as pessoas estejam bem, com saúde e que possam fazer aquilo de que gostam, que é jogar ténis", comenta João Sousa. O assunto ganhou grandes proporções e já foi debatido entre os governos da Austrália e da Sérvia. Djokovic ganhou uma primeira batalha judicial e foi autorizado a entrar no país. O número um do mundo já treinou em Melbourne e prepara-se para participar no torneio, ainda que a ameaça de deportação não esteja totalmente afastada.

Djokovic viajou para a Austrália, mas foi impedido de entrar no país. Um funcionário fronteiriço cancelou o visto do tenista no aeroporto de Melbourne na quinta-feira. O sérvio foi confinado a um quarto de hotel até segunda-feira, quando um juiz voltou a validar o seu visto, citando erros processuais por parte dos funcionários fronteiriços no aeroporto. O atleta, de 34 anos, que não está vacinado, tinha recebido uma isenção médica da federação australiana de ténis - que organiza o torneio - das suas regras de vacinação para competir, porque o sérvio teria sido infetado com Covid-19 em dezembro.

Mas a Força Fronteiriça Australiana recusou-se a permitir-lhe uma isenção das regras nacionais de vacinação para os não-cidadãos que chegassem, alegando que uma infeção nos seis meses anteriores era apenas motivo para uma isenção de vacina nos casos em que o novo coronavírus causou doença grave. Há também novas questões sobre o pedido de entrada de Djokovic no país, após documentos divulgados pelo tribunal terem revelado que ele disse às autoridades que não tinha viajado nos 14 dias anteriores ao seu voo para a Austrália. Djokovic, que tem residência em Monte Carlo, aterrou em Melbourne pouco antes da meia-noite de quarta-feira, respondendo "não" à pergunta sobre viagens anteriores no seu formulário australiano de Declaração de Viagem. Mas o atual campeão do Open da Austrália foi filmado a jogar ténis nas ruas da capital sérvia, Belgrado, no dia de Natal, e a treinar em Espanha a 31 de dezembro - ambas as datas dentro da janela de 14 dias.