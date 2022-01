Warriors batem Cavaliers no regreso de Klay Thompson

O regresso de Klay Thompson à competição, mais de dois anos e meio depois, na madrugada desta segunda-feira, foi abrilhantado pela vitória dos Golden State Warriors sobre os Cleveland Cavaliers, por 96-82.

Duas lesões graves arredaram o extremo-base dos pavilhões durante 31 meses. De volta, Klay marcou 17 pontos, três ressaltos e uma assistência. Os adeptos puderam ver os "Splash Brothers" juntos outra vez.

O mais velho dos dois parceiros no crime de Golden State, Stephen Curry, foi, como tem sido hábito, o homem do jogo, com 28 pontos. Nota, ainda, para os impressionantes 18 ressaltos (e seis pontos) de Kevin Looney.

Do lado dos Cavs, numa noite pobre em números, Lemar Stevens, com 17 pontos, e Rajon Rondo, com 15, foram os únicos destaques.

Com esta vitória, os Warriors recuperam a liderança da Conferência Oeste da NBA, com as mesmas 30 vitórias e nove derrotas dos Phoenix Suns, segundos classificados. Cleveland está no sexto lugar na Conferência Este, o último da zona de acesso direto aos "play-offs".