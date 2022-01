Portugueses avançam para as meias-finais no "qualifying" do Open da Austrália

Gastão Elias e Frederico Silva apuraram-se para as meias-finais da qualificação para o Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam.

O número 217 do "ranking" ATP beneficiou da desistência do letão Ernests Gulbis, número 191 da hierarquia mundial, para seguir em frente. Elias tinha perdido o primeiro "set" por 7-6 (7-5), no entanto, tinha vencido o segundo por 6-2 e estava na frente do terceiro (3-1).

Silva, número 240 do mundo, teve de operar a reviravolta diante do japonês Go Soeda, 247.º ATP. Venceu por 2-6, 7-6 (7-5) e 6-2.

Na próxima ronda, Gastão Elias terá pela frente o peruano Juan Pablo Varillas, número 128 do "ranking". Frederico Silva vai defrontar o italiano Thomas Fabbiano, número 202 da classificação mundial de ténis.

Também disputam o "qualifying" do Open da Austrália os portugueses Nuno Borges, que joga às 23h00, João Domingues e João Sousa.