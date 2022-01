Óquei de Barcelos bate FC Porto em jogo que termina com intervenção policial

O Óquei de Barcelos subiu ao segundo lugar da fase regular do campeonato nacional de hóquei patins, este domingo, com uma vitória no clássico com o FC Porto, por 5-4, em jogo que terminou com intervenção policial.

Os dragões, que não ganham em Barcelos desde 2019, estiveram a vencer por 0-2, com golos de Rafa Costa e Xavier Barroso.

Alvarinho reduziu e Luís Querido empatou de penálti, mas Gonçalo Alves repôs a vantagem portista no placard ainda na primeira parte.

A segunda parte começou com um golo de Miguel Rocha, a restabelecer a igualdade, a que o FC Porto respondeu com outro de Carlo di Benedetto. Aos 44 minutos, Alvarinho bisou, fazendo novamente o empate.

Decisões arbitrais geram discórdia

A polémica instalou-se mesmo ao cair do pano, quando os árbitros exibiram cartão azul a Gonçalo Alves, do FC Porto, e na cobrança do livre direto Miguel Rocha apontou o golo da vitória do Óquei de Barcelos.

Perante os acesos protestos da equipa do FC Porto, agentes da Polícia de Segurança Pública entraram na pista. Apesar da confusão, não se terão registado incidentes de maior gravidade.

No final da partida, em declarações reproduzidas pelo site oficial do FC Porto, o treinador dos dragões, Ricardo Ares, expressou o seu desagrado com o desempenho dos árbitros: "Os jogadores sentem-se roubados."

"Dá a sensação de que não querem que o FC Porto ganhe. Mas, mesmo assim, vamos continuar a lutar. Vamos continuar a ganhar contra isso e contra todas as adversidades que nos aparecerem pela frente", declarou.



Com este resultado, o FC Porto soma 34 pontos, apenas mais um do que o Barcelos, segundo classificado. O Sporting é terceiro, com 31 pontos e menos um encontro disputado, e a Oliveirense é quarta classificada, com 29 pontos e também um jogo por realizar.



Veja no final do vídeo imagens da confusão pós-jogo: