Open da Austrália. Kyrgios tem Covid-19 e está em dúvida

Nick Kyrgios está positivo à Covid-19 e é dúvida para o Open da Austrália.

Foi em publicação no Instagram que o tenista australiano, de 26 anos, deu a notícia, depois de ter anunciado a desistência do Open de Sydney, torneio de preparação para o primeiro Major do ano.

"Quero ser sincero e transparente com todos. A razão por que tive de desistir em Sydney foi que testei positivo à Covid-19. Até agora, tenho-me sentido bem, sem sintomas. Desejo a todos o melhor e que se mantenham seguros. Se tudo correr bem, vejo-vos no Open da Austrália", escreveu.

Nick Kyrgios, cuja carreira tem sido pautada por controvérsias e pela irregularidade, ocupa atualmente a 114.ª posição do "ranking" ATP.

O Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam da temporada de ténis, realiza-se entre os dias 17 e 30 de janeiro, em Melbourne.