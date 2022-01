Novak Djokovic vence em tribunal. Justiça australiana anula decisão do Governo e liberta sérvio

A justiça australiana anulou a decisão do Governo de cancelar o visto de Novak Djokovic e ordenou que este fosse libertado do centro de detenção onde se encontra retido desde a chegada à Austrália.

O réu - neste caso, o Ministério de Assuntos Internos - deve pagar os custos de Djokovic conforme acordado ou avaliado, acrescentou a ordem judicial. Todos os seus pertences, incluindo o passaporte, devem ser devolvidos assim que possível.

O tenista, número um mundial, aterrou no aeroporto de Melbourne na quarta-feira à noite para participar no Open da Austrália, que decorre de 17 a 30 de janeiro. Chegou com uma isenção médica que lhe permitiria defender o seu título de sem estar vacinado.

A revogação do visto de Djokovic criou tensões diplomáticas entre a Austrália e a Sérvia.

A disputa sobre as isenções médicas concedidas pela Federação Australiana de Ténis e pelo Governo Regional de Vitória, onde se realiza o Open da Austrália, levou o Executivo de Camberra a investigar licenças semelhantes concedidas a outras pessoas que participam no torneio em Melbourne, que decorre de 17 a 30 de janeiro.

A vacina é obrigatória para entrar na Austrália, mas existem isenções temporárias para pessoas que tenham "uma condição médica grave", que não podem ser vacinadas porque contraíram Covid-19 nos seis meses anteriores ou tiveram uma reação adversa ao medicamento, entre outras razões.