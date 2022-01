Djokovic revela infeção de Covid-19 e alega poder entrar na Austrália

O tenista sérvio Novak Djokovic terá testado positivo à Covid-19 em dezembro, e, por isso, poderá entrar legalmente na Austrália.

Segundo informações dadas este sábado pela defesa do sérvio em tribunal em Melbournem, este terá sido o motivo para a isenção médica que lhe foi concedida para poder entrar no país para disputar o Open da Austrália, sendo que segundo as mesmas alegações o primeiro teste positivo à Covid-19 terá sido a 16 de dezembro.

Os advogados de Djokovic arguentam que o nº1 do mundo poderá entrar efetivamente no país.

Terá já sido mesmo pedido às autoridades locais que lhe permitam deixar o hotel onde se encontra instalado desde quarta-feira para poder treinar .