Gastão Elias desiste de torneio para poupar o ombro

O português Gastão Elias, 217.º do “ranking” mundial de ténis, abdicou de disputar os oitavos de final do Challenger de Bendigo, tendo em vista a participação no Open da Austrália.

"Infelizmente, hoje não vou poder competir. Não estou a 100% do ombro e, para conseguir competir como quero no Open da Austrália, achámos melhor não entrar em campo", escreveu o tenista natural da Lourinhã na sua página no Instagram.

Após superar as duas primeiras rondas, Elias ia disputar o acesso aos quartos de final do torneio australiano frente ao italiano Salvatore Caruso, quinto favorito e que ocupa a 157.ª posição no circuito.