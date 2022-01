O Sporting venceu o Benfica, fora, por 74-63, no campeonato nacional de basquetebol.

Os encarnados até chegaram ao intervalo na frente, por 39-35, mas os leões reagiram na segunda parte e fugiram no marcador.

Com este triunfo, a equipa de Alvalade reforça a liderança na liga, com 26 pontos, mais dois do que o Benfica (com menos um jogo) e três do que o FC Porto.

Frank Gaines, dos encarnados, foi o melhor marcador da partida, com 17 pontos.