Volta ao Algarve terá Malhão em dose dupla e "crono" para especialistas

Uma dupla escalada ao alto do Malhão vai coroar o vencedor da 48.ª Volta ao Algarve em bicicleta, que arranca em 16 de fevereiro em Portimão para um percurso renovado e com um contrarrelógio mais longo.

De regresso às suas datas no calendário, depois de no ano passado ter decorrido no início de maio devido à pandemia de Covid-19, a Algarvia recupera o seu tradicional formato, embora com roupagens diferentes, quer pelas ‘abordagens’ distintas das subidas ao alto da Fóia (Monchique) e do Malhão (Loulé), quer pelo contrarrelógio de 32,2 quilómetros, uma distância mais vocacionada para especialistas do que as duas dezenas de quilómetros de luta contra o cronómetro das edições anteriores.

A zona ribeirinha de Portimão acolherá, em 16 de fevereiro, a apresentação das equipas e as primeiras pedaladas da 48.ª Volta ao Algarve, que levarão os corredores a percorrer 199,1 quilómetros até Lagos, onde se espera uma disputa ao ‘sprint’.

A seleção da geral iniciar-se-á logo na segunda etapa, que começa em Albufeira e termina, depois de cumpridos 182,4 quilómetros, na Fóia, ponto mais alto do Algarve, com a meta a coincidir com um prémio de montanha de primeira categoria, onde os ciclistas chegarão após 7,1 quilómetros a subir com uma pendente média de 6,8%.

A subida final terá, contudo, uma aproximação diferente das edições anteriores: em vez da Pomba, os corredores terão de escalar a Picota, uma contagem de segunda categoria de 9,3 quilómetros, com inclinação média de 5,5%, e que dista 7,4 quilómetros do sopé da Fóia.