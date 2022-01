Hawks perdem apesar de uma das melhores exibições da carreira de Trae Young

Os Portland Trail Blazers receberam e venceram, na madrugada desta terça-feira, os Atlanta Hawks, por 136-131, apesar de uma das melhores exibições da carreira de Trae Young.

O jovem base marcou 56 pontos e ainda registou 14 assistências e quatro ressaltos, uma prestação que não foi suficiente para a vitória. Nos Hawks, Clint Capela também teve um bom jogo, com 22 pontos e 11 ressaltos.

Na equipa da casa, Anfernee Simons marcou 43 pontos, o registo mais alto da carreira até agora, e sete assistências. Norman Powell, Jusuf Nurkik e Nassir Little marcaram mais de 20 pontos.

Com este resultado, as duas equipas continuam fora da zona de "play-offs". Os Hawks estão em 12º a Este, com 16 vitórias e 20 derrotas, enquanto que os Trail Blazers ocupam a mesma posição a Oeste, com 14 vitórias e 22 derrotas.

Noutro jogo da noite, os Philadelphia 76ers venceram, em casa, os Houston Rockets, por 133-113, com exibição inspiração de Joel Embiid. O camaronês registou um triplo-duplo com 31 pontos, 15 ressaltos e 10 assistências.

Outros resultados da madrugada de NBA

Washington Wizards 124-121 Charlotte Hornets

Brooklyn Nets 104-118 Memphis Grizzlies

Chicago Bulls 102-98 Orlando Magic

Milwaukee Bucks 106-115 Detroit Pistons

New Orleans Pelicans 104-115 Utah Jazz

Dallas MAvericks 103-89 Denver Nuggets

Golden State Warriors 115-108 Miami Heat

Los Angeles Clippers 104-122 Minnesota Timberwolves