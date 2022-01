Andebol. Conheça os convocados para o Europeu

O selecionador de andebol, Paulo Jorge Pereira, revelou a lista de 20 jogadores pré-convocados para o Europeu.

Da lista conhecida este domingo ainda vão cair dois nomes. Só 18 atletas vão participar na fase final.

A prova vai realizar-se na Hungria e na Eslováquia, entre 13 e 30 de janeiro.

Portugal está no Grupo B, juntamente com Hungria, Islândia e Países Baixos.

Grupo habitual tem três lesionados: Luís Frade (Barcelona), Pedro Portela (Nantes) e André Gomes (Melsungen). Já o pivot Tiago Sousa, do Águas Santas, o latera-direito Danies Vieira, do Avanca, e o central Martim Costa, do Sporting, são as maiores novidades.

Convocados:

Manuel Gaspar, Gustavo Capdeville, Miguel Espinha, Diogo Branquinho, Leonel Fernandes, Salvador Salvador, Alexandre Cavalcanti, Fábio Magalhães, Gilberto Duarte, Tiago Rocha, Daymaro Salina, Iturriza, Tiago Sousa, Daniel Vieira, Angel Hernandez, António Areia, Francisco Tavares, Miguel Martins, Martim Costa e Rui Silva.