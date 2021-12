Um novo tempo: com números, tabelas, gráficos, picos e planaltos tudo coisas que provam, de ciência certa, o que se está a passar. Com máscaras e sem máscaras. E sempre com o distanciamento que, sendo físico, é também social. No centro de tudo o vírus que baralhou as nossas vidas e desafiou a ciência. E esta respondeu célere anunciando o que todos ansiávamos: a vacina.



Só que o vírus não seu deu por vencido e ressuscitou sobre novas roupagens. Antes tinha conseguido adiar os Jogos Olímpicos. Mas não conseguiu impedir a sua realização um ano depois. Com todas as cautelas. Com testes e mais testes.

As circunstâncias tão especiais que envolveram os Jogos Olímpicos de Tóquio, o quadro de constrangimentos e limitações em que foram realizados constituíram um desafio à capacidade humana para garantir uma competição global e simultaneamente níveis de segurança sanitária perante o quadro pandémico que vivemos.

E conseguiu-se. Mais. Acrescentou-se um sinal de que, apesar da severidade dos momentos que vivemos, havia lugar a um tempo melhor, de comunhão, de partilha e de solidariedade. Não me ocorre um outro acontecimento com esta força e esta capacidade que o desporto, para nos restituir a alegria e a esperança.