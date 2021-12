"Dia das mentiras". Ricardinho no Barcelona

Seria a contratação da época: Ricardinho no FC Barcelona. O jogador deixou uma mensagem na sua conta oficial do Twitter com a camisola dos catalães. No entanto, não passou de uma brincadeira do "mágico" no dia em que se assinala o dia das mentiras em Espanha.

O futsalista joga em França, no ACCS, clube que caiu na segunda divisão por questões financeiras, depois de ter brilhado vários anos do Inter Movistar, de Espanha.

O veterano atleta luso deixou recentemente a Seleção nacional, já depois de ter sido campeão da Europa e do Mundo.