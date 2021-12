Covid-19. Taça Ibérica de râguebi adiada devido a vários positivos nos espanhóis

Veja também:

A final da Taça Ibérica de râguebi entre Técnico e VRAC, que estava agendada para quinta-feira, foi adiada para data a determinar devido a vários casos de Covid-19 detetados no clube espanhol, informou hoje o campeão português.

“Recebi, na tarde desta segunda-feira, uma mensagem do presidente do VRAC a solicitar o adiamento da Taça Ibérica, face ao número de jogadores que acusaram positivo nos testes de despistagem à Covid-19 antes da viagem para Portugal”, explicou o presidente dos ‘engenheiros’, Pedro Lucas, numa nota publicada no ‘site’ do clube.

Os dois clubes campeões nacionais, de Portugal e Espanha, concordaram por isso discutir o título ibérico “em data a combinar pelas partes” e deram conhecimento do entendimento às federações dos dois países.

“Face à situação, e apesar de toda a nossa organização estar montada e de estarmos com muita vontade de disputar já esta final, acedemos a combinar uma data alternativa”, concluiu Pedro Lucas.

A Taça Ibérica de râguebi disputa-se desde 1965 entre os campeões nacionais de râguebi de Portugal e Espanha.