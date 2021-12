José Lourenço recandidata-se à presidência do Comité Paralímpico de Portugal

O presidente do Comité Paralímpico de Portugal (CPP), José Lourenço, disse à agência Lusa, esta segunda-feira que se vai recandidatar a um segundo mandato, nas eleições previstas para meados de março de 2022.

"Decidi concorrer a um novo mandato nas próximas eleições", afirmou José Lourenço, elegendo a "consolidação do paradigma de equidade entre as diversas dimensões desportivas" e o "fomento da procura de novos talentos" como dois dos principais objetivos da candidatura.

O atual presidente, eleito para o primeiro mandato em março de 2017, defende a necessidade de nos próximos anos continuar a "encorajar e fomentar a procura de novos talentos, através de um trabalho articulado entre as federações desportivas e o comité".

Durante o próximo mandato, a direção do CPP terá de organizar as missões aos Jogos Surdolímpicos, que vão decorrer no Brasil em 2022, e aos Jogos Paralímpicos Paris'2024, na capital de França.

José Lourenço garante que trabalhar "da melhor forma a participação nestes dois eventos é, naturalmente, um dos grandes objetivos" da candidatura, que, de acordo com os estatutos, terá de ser formalizada até 10 de fevereiro do próximo ano.

O atual presidente manifesta vontade de manter a atual equipa, mas admite "que pode vir a verificar-se alguma renovação".

A estrutura diretiva do CPP é composta por cinco vice-presidentes - cargos ocupados atualmente por Luís Figueiredo, Leila Marques, Carlos Lopes, Sandro Araújo e Filipe Revelo -, dois vogais, um secretário-geral e um tesoureiro.

Criado em 2008, o CPP foi presidido por Humberto Santos, que deixou o cargo em janeiro de 2017 e foi substituído durante três meses por Fausto Pereira, entretanto derrotado por José Lourenço nas eleições de março desse ano.

As eleições deveriam ter-se realizado em março de 2021, mas foram adiadas para o mesmo mês do ano de 2022 devido à pandemia de covid-19, que também adiou os Jogos Paralímpicos Tóquio'2020 para o verão passado.