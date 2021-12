FC Porto retira boicote a árbitros no basquetebol

O FC Porto anunciou, em comunicado, que revogou o boicote que tinha feito aos três árbitros que estiveram na final da temporada passada, depois de ter faltado a dois jogos do campeonato de basquetebol.

"A Federação Portuguesa de Basquetebol e o FC Porto analisaram em conjunto a situação decorrente da não comparência do FC Porto a dois dos jogos da Liga Betclic. Foi consensual a conclusão de que desta situação resultam elevados prejuízos para o prestigio da modalidade", começa por afirmar o FC Porto.

De acordo com a nota, Federação Portuguesa de Basquetebol comprometeu-se a projetos para melhorar a qualidade da arbitragem nacional, entre os quais estão "a divulgação pública das avaliações e classificações dos juízes", "a prestação de informação atempada sobre os árbitros escolhidos para pontos altos e fases decisivas da competição".

"A dinamização do grupo de trabalho criado para análise de situações de jogo relacionadas com a arbitragem" e "os estudos para a implementação de meios tecnológicos necessários para a comunicação entre os elementos da equipa de arbitragem, permitindo o seu registo", são outras medidas tomadas pela federação.

O FC Porto faltou aos jogos com a Oliveirense e Ovarense, para o qual estavam nomeados Fernando Rocha e Paulo Marques, dois dos três árbitros que estiveram no jogo decisivo do campeonato passado contra o Sporting, jogo em que os dragões se queixam da equipa de arbitragem.