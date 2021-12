Campeões batem Rockets e evitam terceira derrota seguida

Os Milwaukee Bucks, vigentes campeões da NBA, evitaram a terceira derrota consecutiva, na madrugada desta quinta-feira, com uma vitória caseira sobre os Houston Rockets, por 126-106.

Na ausência de Giannis Antetokounmpo, os outros dois elementos do "Big-3" brilharam: Jrue Holiday assinou um duplo-duplo de 24 pontos e 10 assistências, e Khris Middleton somou 23 pontos. Destaque, também, para os 18 pontos de DeMarcus Cousins e de Jordan Nwora.

Do lado dos Rockets, o protagonismo vai, apenas e só, para Christian Wood, que fez um duplo-duplo de 20 pontos e 11 ressaltos.

Com este resultado, Milwaukee ascende ao terceiro posto da Conferência Este, com um saldo de 20 vitórias e 13 derrotas. Houston afunda ainda mais no Oeste: está em último, com 10 triunfos e 22 derrotas.