Suns atropelam Lakers e seguram liderança do Oeste

Os Phoenix Suns descolaram dos perseguidores e seguraram a liderança da Conferência Oeste da NBA, na madrugada desta quarta-feira, com uma vitória autoritária sobre os Los Angeles Lakers, por 90-108.

A quarta vitória consecutiva dos Suns não teve um grande marcador, mas sim sete jogadores a fazer, pelo menos, 10 pontos. Os destaques vão para os 24 pontos de Devin Booker e para os duplos-duplos de Deandre Ayton (19 pontos e 11 ressaltos) e JaVale McGee (10 pontos e 10 ressaltos).

Do lado dos Lakers, o contrário se passou. Só houve três jogadores a fazer mais de três pontos: LeBron James, com 34, Russell Westbrook, com 22 pontos (mais 10 ressaltos, um duplo-duplo), e Trevor Ariza, com 12.

Phoenix mantém-se no topo do Oeste, com 25 vitórias e cinco derrotas, melhor registo da NBA, somente menos um desaire do que os Golden State Warriors, na perseguição. Os Lakers estão no sétimo lugar, às portas do acesso direto aos "play-offs", com saldo nulo: 16 vitórias e derrotas.