Demissões na Federação de Atletismo. Presidente não comenta

O presidente da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) rejeita comentar as demissões de Fernanda Ribeiro e Fernando Ganço da sua equipa diretiva, em consequência da Gala do Centenário.

A vogal da direção e campeã olímpica anunciou a demissão por entender que o seu antigo treinador, João Campos, foi ignorado na gala que distinguiu os melhores treinadores dos últimos 100 anos. Mais tarde, o vice-presidente demitiu-se por considerar que os treinadores dos campeões olímpicos tinham sido marginalizados na gala.

Contactado por Bola Branca, esta quarta-feira, o presidente da FPA, Jorge Vieira, declinou reagir às duas demissões na sua Direção.

João Campos não integrou o quarteto de treinadores do centenário, composto por Moniz Pereira, João Ganso, José Uva e Sameiro Araújo. Fernanda Ribeiro considerou, em entrevista ao jornal "A Bola", na terça-feira, a exclusão do seu antigo treinador uma "humilhação".



"Quando anunciaram os quatro nomes para Treinador do Centenário, não estando lá o dele, eu, chocada, levantei-me e fui-me embora. Não poderia, na minha consciência, admitir que João Campos fosse humilhado daquela maneira, porque era mesmo isso: uma humilhação ao treinador mais medalhado do Centenário. É indesculpável. Foi o que eu senti: que João Campos foi humilhado. E foi o que me levou à decisão de não continuar mais na Federação", salientou a antiga campeã.

Fernanda Ribeiro foi campeã europeia e mundial. Nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996, conquistou a medalha de ouro dos 10 mil metros.