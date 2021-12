Neemias Queta entra e assiste no "show" de Curry pelos Warriors

O português Neemias Queta somou o segundo jogo da carreira na NBA, na madrugada de segunda para esta terça-feira, na derrota dos Sacramento Kings no reduto dos Golden State Warriors, por 113-98.

O poste, de 22 anos, jogou 1:45 minutos, em que fez uma assistência. Depois de já ter, também, colecionado ressaltos e abafos, na partida anterior, ficam a faltar os pontos ao primeiro português a jogar na NBA.

Neemias partilhou o piso com uma das maiores estrelas do basquetebol mundial, Stephen Curry, que ajudou a decidir o jogo com 30 pontos. Também Draymond Green brilhou pelos Warriors, com um triplo-duplo de 16 pontos, 11 ressaltos (10 defensivos) e 10 assistências.

Do lado dos Kings, destacaram-se Tyrese Haliburton, com um duplo-duplo de 24 pontos e 11 assistências, e Harrison Barnes, com 19 pontos.

Golden State cimenta o segundo lugar da Conferência Oeste, com mais uma vitória mas também mais uma derrota do que o líder, os Phoenix Suns. Sacramento é 11.º, às portas do acesso indireto aos "play-offs".