Steve Kerr é o novo selecionador de basquetebol dos EUA

A federação norte-americana de basquetebol anunciou Steve Kerr como o próximo selecionador.

O atual treinador dos Golden State Warriors vai ocupar o cargo que era de Greg Popovich, atual técnico dos Saint Antonio Spurs.

Kerr, antigo adjunto da seleção, vai comandar a equipa norte-americana até aos Jogos Olímpicos de 2024, passando pelo Mundial 2023.

"Treinar a seleção masculina dos Estados Unidos é uma grande responsabilidade - que exige um esforço de grupo com uma equipa de treinadores comprometidos com a equipa, com o objetivo e entre si - e eu não poderia pedir um grupo melhor, com alto caráter, indivíduos para me ajudar a liderar a nossa seleção nacional", disse Kerr.

O objetivo é claro: "Vencer e deixar o nosso país orgulhoso. Vamos trabalhar muito para isso".

Enquanto jogador conquistou cinco títulos da NBA, três pelos Chicago Bulls e dois pelos San Antonio Spurs. Como técnico já tem três títulos no comando dos Warriors.

Os novos adjuntos também já estão escolhidos: Erik Spoelstra (treinador dos Miami Heat), Monty Williams (Phoenix Suns) e Mark Few (Universidade de Gonzaga).