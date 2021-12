Pedro Henriques deixa o Benfica

O treinador Pedro Henriques confirma, este domingo, que deixa o comando técnico da equipa feminina de futsal do Benfica.

A decisão surpreendente foi comunicada pelo técnico, de 45 anos, em mensagem deixada nas redes sociais.

“Chega hoje ao fim a minha ligação com o SLBENFICA por minha iniciativa. Foi sem dúvida um dos maiores desafios que tive na minha carreira, com grandes conquistas e também tive que enfrentar algumas adversidades que é normal. Mas a grandeza do clube e dos seus adeptos merecem a minha lealdade. Saio com o sentimento que lutei até à exaustão”, escreve.

Na mensagem, Pedro Henriques lembra o currículo deixado na Luz:

“Foram 850 dias, + de 5000 horas de trabalho, 263 treinos, 67 jogos oficiais, 65 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 394 golos marcados, 56 golos sofridos. 1 Taça de Honra, 2 Supertaças, 1 Campeonato Nacional, 1 Taça de Portugal, 1 Taça da Liga”.

Esta época, o Benfica segue na frente do campeonato, com 37 pontos em 13 jornadas.