Nuno Borges entra pela primeira vez no "top-200" do ténis

Nuno Borges estreia-se no "top-200" do ténis mundial na atualização desta segunda-feira do "ranking" ATP.

O tenista de 24 anos, que foi finalista vencido no Maia Open II, no fim de semana, sobe 16 lugares, para o 194.º posto. É o terceiro melhor português da hierarquia, atrás de João Sousa, 140.º, e Pedro Sousa, 173.º.

O "ranking" mundial de ténis continua a ser liderado pelo sérvio Novak Djokovic, seguido, a quase três mil pontos, pelo russo Daniil Medvedev, segundo classificado, e pelo alemão Alexander Zverev, terceiro.