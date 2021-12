Neemias Queta assiste desde o banco à vitória dos Kings

Neemias Queta foi chamado e fez o aquecimento, no entanto, desta vez, não saiu do banco na vitória dos Sacramento Kings, na madrugada desta segunda-feira, na receção aos San Antonio Spurs, por 121-114.

Em vez do poste, que na madrugada de sábado se tornara o primeiro português da história a jogar na NBA, foram Buddy Hield, com 29 pontos, Tyrese Haliburton, com um duplo-duplo (27 pontos e 11 ressaltos), e Damian Kones, com 23 pontos, que deram espetáculo no Golden 1 Center.

De nada valeram os 25 pontos (e nove assistências) de Dejounte Murray e o duplo-duplo (16 pontos e 11 ressaltos) de Keldon Johnson.

Com isto, os Kings sobem à zona de apuramento indireto para os "play-offs", no décimo lugar da Conferência Oeste. Os Spurs estão em 12.º.