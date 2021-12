Nadal testa positivo à Covid-19 após estar com rei emérito de Espanha

Rafael Nadal revelou, esta segunda-feira, que está infetado com Covid-19, dois dias depois de ter estado com o rei emérito de Espanha, Juan Carlos.

No Twitter, o tenista espanhol, de 35 anos, explica que, depois de ter disputado um torneio de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, testou positivo num teste PCR realizado à chegada a Espanha.

De acordo com o jornal "El Mundo", Juan Carlos encontra-se bem e fará nas próximas horas um teste PCR de despiste ao novo coronavírus.

Nadal refere que tanto no Kuwait, onde também esteve a jogar, como em Abu Dhabi era controlado a cada dois dias e que sempre testou negativo, a última vez num teste feito na sexta-feira e com resultado no sábado.

"Estou a passar uns momentos desagradáveis, mas confio que melhorarei a pouco e pouco. Agora, estou confinado em casa e informei as pessoas que estiveram em contacto comigo do resultado", refere.

Antigo número um do ténis mundial, Rafael Nadal ocupa, atualmente, a sexta posição do "ranking" ATP, liderado pelo sérvio Novak Djokovic.