Nuno Borges perde final na Maia

O tenista Nuno Borges perdeu a final do torneio “challenger” Maia Open II contra o taiwanês Chun-Hsin Tseng.

O português, número 210 do mundo, não conseguiu superiorizar-se a um antigo número 1 mundial de juniores.

A partida foi equilibrada e foi decidida no terceiro set: 5-7, 7-5 e 6-2.

Nuno Borges termina as duas semanas na Maia com dois títulos de pares e duas boas prestações em singulares: uma meia-final e uma final.

O maiato, de 24 anos, vai terminar a sua primeira época no circuito mundial no 194.º posto do “ranking” ATP, depois de ter começado 2021 em 399.º lugar.