Neemias Queta faz história. É o primeiro português a jogar na NBA

Madrugada de sexta para sábado, dia 18 de dezembro de 2021, a 1.01 minutos do intervalo do jogo entre Kings e Grizzlies, em Sacramento, na Califórnia. Momento e local de um registo histórico para o desporto português, com a estreia de Neemias Queta na NBA.

O jovem poste, de 22 anos, nascido no Barreiro, tornou-se no primeiro português a participar num jogo da liga norte-americana de basquetebol, a maior competição da modalidade ao nível mundial.

Era uma questão de tempo até à estreia, depois de Neemias ter sido selecionado pelos Kings no "draft" de 2021. Até aqui tinha sido utilizado na equipa satélite, mas devido a vários casos de Covid-19 na formação principal, o treinador Doug Christie, que substituiu o interino Alvin Gentry, em isolamento no cumprimento do protocolo de saúde da NBA, chamou-o para o desafio com os Grizzlies.

Neemias Queta jogou os primeiros 7.44 minutos da sua carreira na NBA. Conquistou cinco ressaltos, fez uma assistência e um desarme de lançamento, na derrota dos Sacramento Kings com os Memphis Grizzlies, por 105-124.

Apesar da derrota e de não se ter estreado com pontos, Neemias Queta conseguiu fazer história no basquetebol português, pois nunca um jogador luso havia disputado um encontro da principal liga do mundo, a NBA.