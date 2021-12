A UEFA confirmou, esta quinta-feira, que a “final four” da Liga dos Campeões de futsal vai decorrer em Riga, capital da Letónia.

Entre os quatro finalistas estão duas equipas portuguesas: Sporting, campeão europeu em título, e Benfica. As outras duas equipas são os espanhóis do Barcelona e os russos do Tyumen.

As meias-finais da prova estão marcadas para 28 ou 29 de abril e a final para 30 de abril ou 1 de maio de 2022.