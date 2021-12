FC Porto e Sporting querem vencer primeira Taça Intercontinental

FC Porto e Sporting disputam, esta sexta-feira, a primeira mão da Taça Intercontinental de hóquei em patins. Os dois treinadores anteciparam a partida.

A equipa que vencer conquista para Portugal, pela primeira vez, este título internacional.

Paulo Freitas, treinador dos leões, refere que “é evidente que a equipa do Sporting está preparada para esta prova, sabendo das dificuldades que vai ter pela frente”.

“O FC Porto é uma grande equipa, muito bem orientada e que nos vai causar muitas dificuldades, tal como nós também vamos causar dificuldades ao FC Porto”, acrescentou.

O técnico dos leões reforça que “Sporting e FC Porto são duas equipas de enorme qualidade e de certeza que irão proporcionar dois grandes jogos”. Freitas não tem dúvidas: “Nós sabemos que só o melhor Sporting poderá vencer este FC Porto”.

Já o treinador dos dragões, Ricardo Ares, tem “a confiança absoluta e muita vontade de ganhar esta competição”.

“Sabemos que vamos ter pela frente uma grande equipa, que nas últimas épocas mostrou do que é capaz. Tem um bom treinador e bons atletas, mas trataremos de apresentar a nossa melhor versão para ganhar, que é o que queremos”, refere o técnico do FC Porto.

Ares acrescentou: “As duas equipas conhecem-se muito bem, mas nestas alturas o FC Porto tem ambição máxima e muita fome de ganhar. Eles vão tentar surpreender-nos e nós a eles, por isso serão dois jogos em que é muito importante saber como gerir e decidir”.

Na mesma conferência de imprensa também estiveram os jogadores Ângelo Girão, do Sporting, e Reinaldo García, do FC Porto.

A primeira mão da Taça Intercontinental de hóquei em patins disputa-se esta sexta-feira, no Dragão Arena. Já a segunda mão será jogada no domingo, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.