Stephen Curry é o jogador da história da NBA com mais triplos na fase regular

Stephen Curry tornou-se, na madrugada desta quarta-feira, o jogador da história da NBA com mais triplos convertidos na fase regular.

O base dos Golden State Warriors entrava para a deslocação ao recinto dos New York Knicks a um triplo do recorde de Ray Allen, que convertera 2.973 lançamentos de três pontos na carreira. À primeira tentativa, em pleno Madison Square Garden, igualou a marca histórica. À segunda, falhou. À terceira, ultrapassou-a. Até ao fim da partida, marcou mais três e definiu novo máximo, pelo menos até ao próximo jogo: 2.977.

Os Warriors venceram por 96-105, com 22 pontos de Steph Curry, 19 de Jordan Poole, 18 de Andrew Wiggins e 14 de Nemanja Bjelica.

Do lado dos Knicks, destacaram-se Julius Randle, com 31 pontos, Derrick Rose, com 15, Alec Burks, com 14, e Immanuel Quickley, com 12.

Com este resultado, Golden State salta para a liderança da Conferência Oeste da NBA, com um saldo de 23 vitórias e cinco derrotas. Os de Nova Iorque encontram-se em 12.ª no Este, com 12 triunfos e 16 derrotas.