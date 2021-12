Astana e Bora confirmadas na Volta ao Algarve 2022

A cazaque Astana e a alemã Bora-Hansgrohe encabeçam a lista de mais seis equipas do World Tour confirmadas Volta ao Algarve 2022, informou esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).

Vencedora duas vezes da Algarvia por Alberto Contador, em 2009 e 2010, a Astana regressa à prova, depois de ter estado ausente em 2021. Pode trazer o colombiano Miguel Ángel López, terceiro em 2020.

A Bora, que fez segundo lugar em 2020, pelo germânico Maximilian Schachmann, vai estar pelo nono ano consecutivo na Volta ao Algarve.

De França vêm a Cofidis, que tem no plantel o português André Carvalho, e a Groupama-FDJ. A belga Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux e a norte-americana Trek-Segafredo também estão entre as inscritas.

Anteriormente já tinham sido confirmadas as melhores equipas do "ranking" do World Tour: a belga Quick-Step Alpha Vinyl, a britância INEOS, a neerlandesa Jumbo-Visma e a árabe UAE Emirates, que tem os portugueses João Almeida, Rui Costa, Rui Oliveira e Ivo Oliveira.

Entre as ProTeams, estão confirmadas a belga Alpecin-Fenix e a francesa Team Arkéa-Samsic, as duas melhores do segundo escalão, tal como as espanholas Caja Rural-Seguros RGA e Euskaltel-Euskadi e a norte-americana Human Powered Health.

A 48.ª Volta ao Algarve terá cinco etapas, de 16 a 22 de fevereiro, mantendo-se o perfil habitual: duas etapas para "sprinters", duas com final em montanha e um contrarrelógio individual.

A edição de 2021, disputada fora das datas habituais, devido à pandemia de Covid-19, foi vencida pelo português João Rodrigues, da W52-FC Porto.