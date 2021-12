Nuno Borges nas meias-finais do “Challenger” da Maia

O tenista português Nuno Borges apurou-se para as meias-finais do “Challenger” da Maia, após afastar o belga Kimmer Coppejans, em dois sets. Já Gastão Elias não chegou a entrar em “court”, devido a lesão.

Diante do segundo cabeça de série do torneio e do atual 207.º colocado da hierarquia ATP, Nuno Borges (228.º) venceu o primeiro parcial por 6-4, mas teve de se aplicar no seguinte, no qual saiu vitorioso por 7-6 (7-4), após levar a melhor no “tie-break”, ao cabo de 1h39.

Nas meias-finais, Borges, que na passada semana conquistou o “Challenger” de Antália vai discutir um lugar na final com o francês Geoffrey Blancaneaux (283º).