Tiger Woods volta a competir 10 meses depois de grave acidente

O golfista norte-americano Tiger Woods vai regressar às competições na próxima semana, na Florida, dez meses depois de ter saído gravemente ferido de um despiste automóvel, anunciou o antigo número um mundial.

"Apesar de ter sido um ano longo e desafiante, estou muito entusiasmado em fechá-lo a competir no Campeonato PNC com o meu filho Charlie. Vou jogar enquanto pai e não podia estar mais entusiasmado e orgulhoso", avançou Tiger Woods, através do Twittter, na quarta-feira.

Tiger Woods, de 45 anos, sofreu há 10 meses um grave acidente automóvel, tendo sofrido múltiplas fraturas expostas na perna direita e danos no tornozelo e no pé. Vai voltar aos campos de golfe num torneio não oficial (16 a 19 de dezembro) - fará dupla com o filho de 12 anos.