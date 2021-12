Sporting participa disciplinarmente do Benfica devido à polémica dos bilhetes para as modalidades

O Sporting vai "participar disciplinarmente" do Benfica devido à polémica dos bilhetes para as modalidades.

Depois do andebol e do voleibol, agora é o hóquei em patins dos leões a queixar-se de dificuldades no acesso aos bilhetes para que adeptos verde e brancos assistam às partidas na Luz.

“O Sporting Clube de Portugal informa que vai participar disciplinarmente do Sport Lisboa e Benfica por unilateralmente ter adotado mecanismos sem cobertura legal e regulamentar que impedem ou dificultam a presença dos nossos adeptos no apoio às suas equipas”, lê-se no comunicado.

As participações vão ser feitas às entidades que organizam as competições, nomeadamente as federações.

“O Sporting CP informa ainda que, em virtude da insistência do SL Benfica em condicionar a emissão de bilhetes para os adeptos visitantes à cedência dos respetivos dados pessoais, não foi possível disponibilizar os títulos de ingresso para o jogo referente à 12.ª jornada da I Divisão do Campeonato Nacional de hóquei em patins, agendado para o dia 9 de dezembro de 2021”.

A equipa de Alvalade acrescenta: “Continuaremos, apesar de manter a convicção de que as exigências formuladas pelo SL Benfica carecem de fundamento, a diligenciar no sentido de ser encontrada uma solução que permita que os adeptos possam, no futuro, acompanhar as nossas equipas, mas sem desnecessários sacrifícios dos direitos que legalmente lhes assistem."