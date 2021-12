Hóquei em patins. Benfica vence Sporting

O Benfica derrotou o Sporting, por 3-2, em partida da jornada 12 do campeonato de hóquei em patins.

A partida foi polémica e terminou com confusão entre jogadores no final.

Os encarnados dominaram a primeira parte, os leões reagiram e chegaram à igualdade no segundo tempo. Ordoñez fez o tento decisivo para a equipa das águias nos minutos finais do encontro no pavilhão da Luz.

Com este resultado, quem beneficia é o FC Porto, que reforça liderança.

HÓQUEI EM PATINS

Benfica 4-3 Sporting

Intervalo: 2-0

1-0 Gonçalo Pinto

2-0 Lucas Ordonez

2-1 João Souto

3-1 Carlos Nicolia

3-2 Gonçalo "Nolito" Romero

3-3 Gonçalo "Nolito" Romero

4-3 Lucas Ordonez

Classificação

1- FC Porto (69-29) 31 pontos

2- Sporting (66-40) 28

3- OC Barcelos (67-38) 27

4- Oliveirense (47-36) 26

5- SC Tomar (38-32) 21 -1 jogo

6- Benfica (50-38) 21 -1 jogo

7- Valongo (38-37) 18 -1 jogo

8- HC Braga (36-42) 15

9- Paço d’Arcos (36-50) 14

10- Marinhense (36-55) 10 -2 jogos

11- Juventude Viana (39-62) 10

12- Parede (33-45) 9 -1 jogo

13- Turquel (34-58) 4

14- Sanjoanense (36-63) 3

Melhores Marcadores

1- Gonçalo Alves (FC Porto) 25 golos

2- Lucas Martinez (Oliveirense), Dario Gimenez (OC Barcelos) 18

3- Gonçalo "Nolito" Romero (Sporting) 17

4- "Alvarinho" (OC Barcelos), Carlo di Benedetto (FC Porto) 16

5- Miguel Rocha (OC Barcelos), Vítor Hugo (HC Braga) 15

6- Ferran Font (Sporting), Lucas Ordonez (Benfica) 14