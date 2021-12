O Sporting qualificou-se para os oitavos de final da Taça Challenge de voleibol, esta quarta-feira, ao vencer, por 1-3, o OK Nis, na Sérvia.

Os leões repetiram o triunfo da primeira mão dos 16 avos de final, desta feita com parciais de 15-25, 19-25, 25-16 e 22-25. Vão, agora, disputar uma vaga nos quartos de final com os franceses do Narbonne.

O cubano José Masso, com 24 pontos, destacou-se pelo Sporting.