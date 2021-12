Reino Unido junta-se a EUA e Austrália no boicote aos JO Inverno Pequim 2022

O Reino Unido juntou-se a Estados Unidos e Austrália no boicote diplomático aos Jogos Olímpicos de Inverno, que se realizam em Pequim, na China, em 2022, por questões de diretos humanos.

O primeiro-ministro inglês, Boris Johson, fez o anúncio esta quarta-feira, em Londres, salvaguardando que, tal como a Austrália e os Estados Unidos, o Reino Unido também terá representação desportiva.

“Haverá, de facto, um boicote diplomático aos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim. Não haverá qualquer representação diplomática do Reino Unido. É um boicote diplomático e não desportivo, já que essa não é a política do nosso governo”, disse Boris Johnson, na sua sessão semanal no parlamento britânico.