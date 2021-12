Djokovic inscrito no Open da Austrália, apesar de ainda não estar vacinado para a Covid-19

Novak Djokovic está entre os tenistas inscritos para o Open da Austrália, mas mantém a dúvida sobre se o número um do mundo poderá participar no torneio, que se realiza nas duas últimas semanas de janeiro de 2022.

A organização exige vacinação completa contra a Covid-19 aos tenistas e Djokovic não está vacinado. O sérvio já manifestou, publicamente, as suas reservas relativamente aos efeitos da vacina.

O pai do jogador acusou a organização de chantagem e admitiu a ausência do filho. Apesar de inscrito, permanece a interrogação sobre a presença de Djokovic no primeiro "Grand Slam" do ano, mas admite-se que o número um do mundo possa aproveitar uma exceção que consta do regulamento, que prevê a participação de tenistas não vacinadas, mas como um justificação médica válida.

Nove vezes vencedor do Open da Austrália, Djokovic é o campeão em título. Roger Federer, a recuperar de uma lesão num joelho, não vai estar em Mlebourne, mas Rafa Nadal, que já deverá estar recuperado dos problemas físicos que o afastaram da competição nos últimos tempo, está inscrito.