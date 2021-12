Alpecin-Fenix de Mathieu van der Poel confirmada na Volta ao Algarve

A Alpecin-Fenix, sexta classificada do "ranking" mundial absoluto por equipa da UCI (União Ciclista Internacional) confirmou a presença na Volta ao Algarve, que decorre entre 16 e 20 de fevereiro de 2022.

Expetativa para perceber se a equipa belga trará Matieu van der Poel a Portugal. O holandês é uma das grandes figuras do pelotão internacional e poderá dar um colorido especial à prova portuguesa.

Além de Alpecin, a organização da Volta ao Algarve confirmou, esta quarta-feira, a presença de mais quatro formações do UCI ProTeams, o segundo escalão do ciclismo internacional. As espanholas Caja Rural-Seguros e da Euskaltel-Euskadi, a francesa Arkéa-Samsic e a norte-americana Rally Cycling.