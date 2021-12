FC Porto perde com Schwerin para a Taça CEV de voleibol

O AJM/FC Porto perdeu com o Palmberg Schwerin, da Alemanha, por 0-3, no Dragão, esta terça-feira, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Taça CEV de voleibol, e comprometeu a continuidade na prova.

As campeãs nacionais perderam pelos parciais de 19-25 (24 minutos), 12-25 (21) e 24-26 (30). Lindsey Ruddins, com 20 pontos, foi a jogadora em destaque na equipa alemã. No FC Porto, foi Adriani Vilvert, com 10.

Esta derrota caseira, por 0-3, na primeira mão torna ainda mais difícil a qualificação do AJM/FC Porto para os quartos de final. A segunda mão dos "oitavos" realiza-se a 14 de dezembro, em Schwerin, na Alemanha.