Embiid aos 40 pontos. Sixers batem Hornets fora de horas

Philadelphia 76ers derrotaram Charlotte Hornets, por 124-127 no tempo extra, na madrugada desta terça-feira, com 43 pontos de Joel Embiid.

O poste camaronês, que em novembro perdeu três semanas de competição devido à Covid-19, registou, ainda, 15 ressaltos (14 defensivos) e sete assistências. Ainda assim, na "flash interview" da CBS, no final da partida, garantiu que não está "sequer perto" dos 100%, fisicamente.

Embiid foi bem acompanhado por Tobias Harris, que assinou um duplo-duplo de 21 pontos e 11 ressaltos, e por Shake Milton, que fez 16 pontos.

Do lado dos Hornets, destacaram-se Kelly Oubre Jr., com 35 pontos, e Miles Bridges e PJ Washington, que somaram 16 pontos, cada.

Com este resultado, os Sixers ultrapassam Charlotte na Conferência Este da NBA. Encontram-se, agora, na sétima posição, em zona de "play-in" e igualados com os Boston Celtics, última equipa em lugares de acesso direto aos "play-offs", com um saldo de 13 vitórias e 11 derrotas. Os Hornets ocupam o oitavo posto, com 14 triunfos e 12 derrotas.