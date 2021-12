Sporting distingue "duas ou três pessoas mal formadas" da massa adepta da Oliveirense

Nas redes sociais, Micah Downs acusou alguns adeptos da Oliveirense de insultos racistas a jogadores do Sporting, durante o jogo entre as duas equipas, realizado no domingo em Oliveira de Azeméis, a contar para a Liga portuguesa de basquetebol. Em publicação sobre o assunto, na sua conta pessoal do Facebook, Luís Magalhães fez uma ressalva.

O treinador de basquetebol do Sporting, Luís Magalhães, sublinhou, esta segunda-feira, que não se deve confundir o mau exemplo de "duas ou três pessoas mal formadas" com toda a massa adepta da Oliveirense, depois das acusações de racismo feitas pelo seu jogador Micah Downs .

Tudo terá começado no final do terceiro quarto, no momento em que Travante Williams, ex-jogador da Oliveirense, reagiu às vaias do público, após converter um lance livre, fazendo gestos para a bancada. No final do período, alguns adeptos aproximaram-se do limite da bancada, atrás do banco do Sporting, e um deles terá imitado gestos de um macaco.

Em entrevista a Bola Branca, o presidente da Oliveirense refutou as acusações, sublinhando que "não se passou nada de especial" no jogo com o Sporting, e garantiu que os adeptos do seu clube não são racistas.