Rockets chegam à sexta vitória consecutiva e fazem história

Os Houston Rockets somaram a sexta vitória consecutiva, diante dos New Orleans Pelicans, por 118-108, na madrugada desta segunda-feira, e fizeram história no desporto masculino sénior norte-americano.

Os texanos tornaram-se a primeira equipa de sempre da NBA (basquetebol), NHL (hóquei no gelo), MLB (beisebol) e NFL (futebol americano) a somar seis vitórias seguidas imediatamente depois de perderem 15 ou mais jogos consecutivos (foram 15 no caso dos Rockets, com derrotas em 16 dos primeiros 17 jogos da temporada).

Para esta sexta vitória seguida, foram decisivos Jae'Sean Tate e Eric Gordon, com 23 pontos, cada. Os Rockets tiveram dez jogadores a pontuar na casa das dezenas ou acima, contra quatro dos Pelicans.

De nada valeram os 40 pontos de Brandon Ingram, nem os duplos-duplos de Jonas Valenciunas (17 pontos e dez ressaltos) e Willy Hernangómez (10 pontos e 14 ressaltos) pela equipa de Nova Orleães.

Com este resultado, Houston subiu ao 13.º lugar da Conferência Oeste, com um saldo de sete vitórias e 16 derrotas. Os Pelicans continuam na última posição, com os mesmos sete triunfos, mas 19 derrotas.