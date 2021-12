Presidente da Oliveirense refuta acusações de racismo. "Não se passou nada de especial"

O presidente da Oliveirense refuta, em declarações a Bola Branca, as acusações de racismo feitas pelo basquetebolista do Sporting Micah Downs e garante que os adeptos do seu clube não são racistas.

Nas redes sociais, Micah Downs acusou alguns adeptos da Oliveirense de insultos racistas a jogadores do Sporting, durante o jogo entre as duas equipas, realizado no domingo em Oliveira de Azeméis, a contar para a Liga de basquetebol. Horácio Bastos, que assistiu ao jogo, garante que não verificou aquilo a que o basquetebolista norte-americano se refere e desvia as atenções para o sportinguista Travante Williams.

"Passou-se algo, mas uma coisa simples e normal com o Travante. Penso que foi ele que andou durante o jogo quase todo sempre a provocar os adeptos e, depois, dois ou três adeptos reagiram uma ou outra vez de uma forma não muito normal, mas também não tão obsessiva como ele diz. Do meu ponto de vista, nada tem a ver com racismo, até porque o jogador em causa era o Travante, que saiu da Oliveirense para o Sporting. Ele aqui sempre foi bem tratado, sempre foi acarinhado. São aquelas situações normais de um jogo emotivo, como foi, e disputado até ao final, mas não se passou nada de especial", garante o presidente da Oliveirense.

Tudo terá começado no final do terceiro período, no momento em que Travante Williams, antigo jogador da Oliveirense, reagiu às vaias do público, após converter um lance livre, fazendo gestos para a bancada.

No final do período, alguns adeptos aproximaram-se do limite da bancada, atrás do banco do Sporting, e um deles terá imitado gestos de um macaco. Horácio Bastos considera que as acusações de Micah Downs "são meros desabafos de um jogo difícil" em Oliveira de Azeméis.