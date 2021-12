Basquetebolista do Sporting denuncia racismo de adeptos da Oliveirense

Micah Downs, basquetebolista norte-americano do Sporting, acusa alguns adeptos da Oliveirense de insultos racistas a jogadores do Sporting, durante o jogo entre as duas equipas, realizado no domingo em Oliveira de Azeméis, a contar para a Liga de basquetebol. Downs manifesta repulsa pela situação e questiona a federação de basquetebol sobre que ação irá tomar. "O que aconteceu esta noite [domingo] foi nojento. Adeptos da Oliveirense a gritar e a fazer gestos extremamente racistas. Chamaram macacos aos meus companheiros. O que é que vocês, Federação Portuguesa de Basquetebol, vão fazer sobre isto?", escreve Micah Downs, no Twitter.

Tudo terá começado no final do 3.º período, no momento em que Travante Williams, antigo jogador da Oliveirense, reagiu às vaias do público, após converter um lance livre, fazendo gestos para a bancada. No final do período, alguns adeptos aproximaram-se do limite da bancada, atrás do banco do Sporting, e um deles terá imitado gestos de um macaco.

Os responsáveis do clube lisboeta reclamaram junto da mesa e reuniram numa zona mais interior. Os ânimos serenaram, mas a partir daí os assobios, sobretudo, a Travante Williams foram mais sonoros, sem que durante a transmissão televisiva fossem percetíveis insultos racistas.