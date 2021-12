Benfica na final a quatro da Liga dos Campeões de futsal

A equipa de futsal do Benfica está na "final four", a final quatro, da Liga dos Campeões da modalidade. O Benfica venceu o Levante (3-2), este sábado, na Luz, e ganhou o grupo da Ronda de Elite.

Os portugueses ainda tiveram de sofrer, depois de tudo parecer bem encaminhado. O Benfica esteve a vencer por 3-0, com golos de Rafael Henmi, Chiskala e Diego Roncaglio. No entanto, o Levante reagiu e reduziu por Araça e Rafa Usín.

Apesar da reação dos espanhóis, o Benfica aguentou a vantagem e garantiu o apuramento para a "final four", com três vitórias no grupo.

Os encarnados poderão ter a companhia do Sporting, que este domingo decide a qualificação, em jogo frente aos russos do Ekaterinburg. Os leões, campeões da europa em título, estão na frente do grupo e, em caso de empate, garantem lugar na "final four" da Liga dos Campeões.